Luxemburgo é local de refúgio das empresas que fogem do Brexit

Centenas de empresas financeiras britânicas apresentaram pedidos para prosseguir as suas operações no Grão-Ducado depois da saída do Reino Unido da União Europeia, segundo confirma o diretor geral da CSSF (Commission de surveillance du secteur financier), Claude Marx.

Segundo o diretor geral da CSSF (Comissão de Supervisão do Sector Financeiro, em português) , Claude Marx, que dirige a entidade que fiscaliza a praça financeira do Luxemburgo, "centenas de sociedades financeiras britânicas" já pediram uma prorrogação de 12 meses da autorização que têm de operar na praça financeira do Grão-Ducado, na perspectiva de um Brexit sem acordo.

Citado pelos nossos colegas do LuxTimes, Claude Marx avança com o número de 600 empresas, entre as quais "algumas das grandes empresas da indústria" que podiam escolher por mudar definitivamente de armas e bagagens para o Grão-Ducado ou outro país da União Europeia.

"Este número significativo [de pedidos] dá uma ideia da amplitude da cooperação existente entre o Luxemburgo e o Reino Unido", refere Claude Marx que precisa que a CSSF já foi concedida uma licença de permanência a 39 empresas de gestão de fundos e nove empresas de investimentos. Números que considera que vão aumentar nas próximas semanas.

