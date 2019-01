A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro do Luxemburgo e a sua homóloga de Hong Kong (The Securities and Futures Commission of Hong Kong) assinaram um "memorando de entendimento" para um reconhecimento mútuo de fundos.

Luxemburgo e Hong Kong assinam acordo de reconhecimento de fundos mútuos

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro do Luxemburgo e a sua homóloga de Hong Kong (The Securities and Futures Commission of Hong Kong) assinaram um "memorando de entendimento" para um reconhecimento mútuo de fundos.

O acordo deverá implicar que os fundos públicos de Hong Kong e os organismos de investimento coletivo em valores mobiliários do Luxemburgo possam ser reconhecidos, comercializados e distribuídos entre os dois territórios através de um processo simplificado.



O objetivo passa por reduzir o tempo de espera para as aprovações nas duas jurisdições, como já acontece, por exemplo, com o acordo entre Hong Kong e França.

Recorde-se que o ministro luxemburguês das Finanças, Pierre Gramegna, esteve recentemente em Hong Kong, no âmbito de uma deslocação ao continente asiático.