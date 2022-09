O aeroporto do Findel registou em agosto seis mil voos comerciais.

Luxemburgo e Grécia são os únicos países com voos acima dos níveis pré-covid

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo e a Grécia são atualmente os únicos Estados-membros com número de voos comerciais acima da média antes da pandemia da covid-19.

No seu mais recente relatório, o gabinete europeu de estatística (Eurostat) refere que o aeroporto do Findel registou em agosto seis mil voos comerciais, ou seja, mais 2% de voos do que registado em igual período de 2019. Na Grécia o aumento foi de 5%.

Todos os restantes países do bloco comunitário não superam ainda essa barreira. Eslovénia (-42%), Letónia (-39%) e Finlândia (-31%) são atualmente os Estados-membros com menos voos comerciais do que antes da pandemia.

Na União Europeia, o número de voos comerciais em agosto foi de 596.930, acima do igual período de 2021 (478.996) e 2020 (324.538), mas 14% abaixo dos níveis pré-pandémicos (695.912) de 2019.

