Luxemburgo e ESA oficializam parceria para o centro de recursos espaciais

Já é oficial. O Luxemburgo e a Agência Espacial Europeia (ESA) assinaram o acordo de parceria para a criação do "Centro Europeu de Inovação de Recursos Espaciais (ESRIC)", com sede no Grão-Ducado.

Este centro, criado no âmbito da iniciativa SpaceResources.lu, tem como objetivo impulsionar a cooperação científica, técnica, comercial e económica relacionada com os recursos espaciais e de inovação.

O ESRIC vai juntar investigadores públicos e privados de toda a europa no Luxemburgo.



