Luxemburgo é dos países com maior produtividade por hora de trabalho

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é um dos Estados-membros da União Europeia (UE) com maior taxa de produtividade por hora de trabalho efetuado.

Segundo os dados divulgados pelo gabinete de estatísticas Pordata (da Fundação Francisco Manuel dos Santos), o Luxemburgo é o segundo país a apresentar a melhor média, com 175,3%, no conjunto dos 27 Estados-membros da UE.

Nos números relativos a 2019, o GrãO-Ducado surge assim bastante acima dos 100% de referência da UE no que toca ao PIB por hora de trabalho. Um pouco melhor que o Luxemburgo a gerar mais riqueza por hora trabalhada, está a Irlanda, com 176,5%. A Dinamarca fecha o pódio, no terceiro lugar, com 137,3%, enquanto Portugal é dos países com menor produtividade por hora de trabalho, com 66,3%.

Na cauda da lista estão a Grécia (62,7%), Letónia (59,9%) e Bulgária (48,1%) com a produtividade mais baixa por cada hora laboral.

Luxemburgo. Quase metade dos trabalhadores têm competências desajustadas São as conclusões de um estudo do Liser que revela que a existência de trabalhadores com competências a mais ou a menos, em relação ao seu posto de trabalho, pode custar 10% da produtividade.

A taxa de produtividade por hora de trabalho efetuado permite comparar a produtividade das economias nacionais com a média da União Europeia (UE27). Se o índice de um país é superior a 100, o nível de PIB por hora de trabalho desse país é superior à média da UE27, e vice-versa.





