O Grão-Ducado e Cabo verde vão assinar na terça-feira, na cidade do Luxemburgo, um acordo de parceria que visa a criação do primeiro centro de competências em Cabo Verde, que poderá ser também o primeiro do género em África.

Luxemburgo e Cabo Verde vão assinar acordo para criar centro de competências no arquipélago

"Vamos assinar um acordo que marca claramente a diversificação das nossas relações, agora mais para a área económica. Vai ser assinado entre o Centro de Formação Profissional para as Energias Renováveis e Manutenção Industria (CERMI) e o Centro de Competências ["Génie technique du Bâtiment"] do Luxemburgo", disse ao Contacto o embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Carlos Semedo.



O acordo vai ser assinado no âmbito da 18° encontro da comissão de parceria entre os dois governos, que tem como principal objetivo avaliar a implementação do quarto Programa Indicativo de Cooperação (PIC IV), que está em vigor desde 2016 e vai até 2020, com uma dotação de 45 milhões de euros.



"Vamos avaliar os vários eixos do PIC, que tem quatro pilares fundamentais: emprego e empregabilidade, água e saneamento, energia renováveis e os fundos para a descentralização. Dentro de cada eixo há um conjunto de programas que vamos analisar o seu estado de implementação e ver se há um ou outro aspeto que possamos negociar em função das prioridades do Governo de Cabo Verde", acrescenta Carlos Semedo.



A delegação cabo-verdiana vai ser chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, e do lado do Luxemburgo pelo ministro da Cooperação, Romain Schneider.

Depois do Luxemburgo, Luís Filipe Tavares seguirá, no dia 20, para Bruxelas e Roménia para abordar assuntos sobre o alargamento da parceria especial de Cabo Verde com a UE.