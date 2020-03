Em Portugal, a Grande-Lisboa e o Algarve são as regiões que com melhores resultados. O Luxemburgo e Malta são dos poucos países que contam como uma única região.

Luxemburgo é a região que produz mais riqueza per capita na UE

Henrique DE BURGO Em Portugal, a Grande-Lisboa e o Algarve são as regiões que com melhores resultados. O Luxemburgo e Malta são dos poucos países que contam como uma única região.

Os residentes no Luxemburgo são os que mais riqueza per capita produzem no conjunto das regiões da União Europeia.



O Luxemburgo apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) regional per capita 263% superior à média europeia (98 mil euros), a mais alta taxa das mais de 100 regiões do bloco comunitário, de acordo com dados revelados pelo gabinete europeu de estatísticas (Eurostat), referentes a 2018.

O pódio é completado pelas regiões do Sul (225%) e East-Midland (210%) da Irlanda.

Em Portugal, a Grande-Lisboa (100%) e o Algarve (86%) são as regiões onde foram criadas mais riqueza por cidadão.

No outro extremo, a região francesa de Mayotte (perto de Madagáscar) é a que tem a mais baixa taxa de PIB regional, juntamente com as três regiões da Bulgária: Noroeste (34%), Centro-Norte (35%) e Centro-Sul (36%).

Ainda segundo os dados do Eurostat, e quanto ao PIB por cidadão empregado, o Luxemburgo aparece em terceiro lugar, com 165% da média europeia, atrás das regiões irlandesas do Sul (235%) e East-Midland (205%).