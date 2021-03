Inquérito realizado pela Quest revela que dois terços considera a produtividade em teletrabalho um mito, mas 60% antevê que os modelos de trabalho flexíveis vieram para ficar.

Economia 4 min.

Luxemburgo. Dois em cada dez trabalhadores está em "estado mental crítico" devido à pandemia

Ana TOMÁS Inquérito realizado pela Quest revela que dois terços considera a produtividade em teletrabalho um mito, mas 60% antevê que os modelos de trabalho flexíveis vieram para ficar.

Os efeitos da covid-19 na saúde mental fazem-se sentir a vários níveis e o mundo do trabalho é um deles, com a pandemia a gerar um impacto significativo nos trabalhadores e nas empresas e instituições.

Um inquérito online da luxemburguesa Quest, realizado entre 1 a 23 de fevereiro deste ano, com uma amostra de 500 pessoas, conclui que a covid-19 está a tornar-se um desafio mental para os profissionais, com uma grande maioria dos inquiridos (57%) a dizer que se sente mais tensa mas que consegue ainda gerir a situação, e dois em cada 10 trabalhadores a admitirem que estão em "estado mental crítico". Entre estes, metade (10%) diz estar à beira de esgotar as suas capacidades, enquanto a outra metade afirma sentir-se muito preocupada.

Estudo sugere que reuniões por Zoom cansam mais do que as presenciais A investigação da universidade californiana de Stanford alerta para a fadiga gerada pela interação através de plataformas de videoconferência.

As mulheres (24%) e a faixa etária abaixo dos 30 anos (25%) são os grupos que mais admitem estar em estado mental crítico. Este estado atinge mais quem não tem equipas para gerir (26%) e afeta 13% daqueles que gerem mais de 10 pessoas e 10% dos que têm a cargo equipas até 10 elementos. Contudo, estes dois grupos são os que apresentam os valores mais altos entre os que dizem sentir uma tensão constante mas passível de gerir: 59% no primeiro (equipas com mais de 10 pessoas) e 62% no segundo (equipas de até 10 pessoas).

Por outro lado, apenas 22% afirmam sentir-se fortes e em forma, apesar do impacto da covid-19 na organização laboral.

Estas conclusões mostram, segundo a Quest, que a evolução da saúde mental, em contexto de trabalho, sofreu uma erosão considerável face às respostas dadas em abril de 2020, na primeira vaga da pandemia.

O isolamento e confinamento dos trabalhadores, os recuos nas medidas e nas restrições e respetivos alívios, associados a ruturas nos padrões habituais de trabalho habituais, parecem ser as principais dificuldades apontadas pelos trabalhadores e profissionais.

Um fosso entre vencedores e vencidos

O inquérito assinala que ao fim de um ano de pandemia, e ainda sem um fim à vista, o fosso entre aqueles que conseguem vencer os obstáculos por ela provocados, a nível de trabalho, e os que saem derrotados aumentou, aludindo também às falsas expectativas criadas em torno do teletrabalho.

"A crise parece produzir vencedores e vencidos. Está a criar um fosso claro entre aqueles que conseguem redobrar esforços e aqueles que lutam contra um declínio geral. O alegado ganho de produtividade geral do teletrabalho, que foi proclamado por alguns no início a crise, só se revela verdadeiro para uma minoria", refere a empresa de sondagens.

Regime fiscal do teletrabalho não vai mudar De acordo com o ministro das Finanças, este é um dossier "complexo", pelo que qualquer modificação teria de ser levada a cabo só na próxima reforma fiscal.

No inquérito, cerca de dois em cada três inquiridos (67%) responde que esse ganho de produtividade é um mito. E 40% reporta que a carga de trabalho tem sido genericamente maior, valor que sobe nas mulheres (47%), nas pessoas com mais de 50 anos (43%) e menos de 30 (42%), e com equipas a cargo (47% para quem gere equipas de até 10 pessoas e 46% para quem gere mais de 10 pessoas).

No que se refere a proveitos e perdas, em termos gerais, a crise tem estimulado o desenvolvimento de novas soluções e novos produtos, com impactos positivos e negativos na cultura de prestação dos serviços e na centralidade dos clientes ou utilizadores.

Em termos de funcionamento interno das organizações, o regresso ao cenário anterior à crise covid-19 avizinha-se incerto. De acordo com o estudo, os valores e a cultura empresariais parecem ser os grandes perdedores desta crise, com um em cada três inquiridos a considerar que a reativação da cultura interna das suas organizações será um dos maiores desafios pós-pandemia.

Algumas mudanças que a crise de covid-19 trouxe deverão manter-se mesmo quando esta já estiver controlada, acreditam os inquiridos, com a grande maioria (60%) a considerar que a aceitação da nova flexibilidade dos modelos de trabalho terá vindo para ficar e cinco em cada 10 a antever dificuldades em conciliar as vontades de trabalhadores e patrões sobre novas conceções de organização do trabalho.

Trabalho continua a ser pilar importante

O inquérito analisou ainda a importância do trabalho na vida dos inquiridos e 18% admite que, com a crise sanitária, ele se tornou um pilar menos importante na sua vida.

Para a esmagadora maioria, 59%, o trabalho mantém a mesma importância e 23% respondem que ganhou um valor ainda maior, durante a pandemia, em especial entre os trabalhadores com menos de 30 anos (31%) e os que não gerem equipas (25%).





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.