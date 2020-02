Relatório semestral da Comissão Europeia critica falta de aposta na educação e habitação.

Luxemburgo deve ter mais inovação e reduzir o risco de pobreza nos trabalhadores

O Luxemburgo fez “alguns progressos no sentido de diversificar a sua economia e em melhorar os esforços no capítulo da digitalização e inovação e no desenvolvimento do sistema de transportes”, um caminho importante para desenvolver uma economia mais robusta e mais independente de fatores externos. Esta é a parte otimista do relatório semestral da Comissão Europeia (CE) sobre a situação macro económica dos Estados-membros, no que diz respeito ao Grão-Ducado.

A análise às contas do Luxemburgo refere que embora o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) tenha abrandado em 2019 para 2,6%, o Grão-Ducado continua a ser o país com o maior crescimento do PIB e o país com o maior rendimento per capita entre os Estados da União Europeia.

Mas há pontos fracos. Os relatores recomendam que o país promova a inovação e as novas tecnologias no setor privado e melhore as infraestruturas de transporte sustentável e a oferta de habitação. Outra sugestão para o crescimento económico do Grão-Ducado no relatório da CE é criar uma maior adequação entre as competências da força de trabalho e as necessidades do mercado; muitas vagas de emprego ficam por preencher por falta de candidatos qualificados. Estes aspetos, no seu conjunto, se não forem atendidos, impedem o país de, no longo prazo, criar uma economia mais avançada, e o seu potencial ficará por cumprir. Os relatores recomendaram ainda investimento na educação e na educação contínua: “O crescimento que beneficia a sociedade no seu todo depende em grande medida da educação e da educação contínua”.

A performance do país no setor da educação está abaixo dos outros países da UE. No Luxemburgo é onde o sucesso dos alunos mais depende do seu estatuto socio-económico. O relatório reconhece, no entanto, que estão a ser tomadas medidas para quebrar o ciclo que impede a progressão de classes mais desfavorecidas.

No relatório refere-se que não houve grande progresso na criação de emprego para a população mais velha, nem no número de fogos de habitação, o que poderia ser feito criando incentivos à construção e limitando as barreiras legais. Já na sustentabilidade a longo prazo do sistema de pensões não houve progresso nenhum, e não foi feito nada para limitar a reforma antecipada.

Nos indicadores sociais a nível europeu, o Luxemburgo tem uma nota melhor. Em desigualdade, pobreza e exclusão social, está dentro da média, ou melhor, que os outros 26 países. Mas em relação aos seus próprios objetivos nacionais (ao abrigo da estratégia Europa 2020) deixa muito a desejar: a meta de 73% de emprego continua por alcançar, apesar de ter havido criação de emprego, e não está a cumprir a ambição de reduzir o risco de pobreza ou exclusão social, abandono escolar. Nem está a atingir os objetivos a que se propôs em pesquisa e desenvolvimento, nem os de reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. Quanto ao mercado de trabalho, a proporção de trabalhadores em risco de pobreza continua a ser a mais elevada da UE.

Relativamente a uma transição para uma economia verde, há também boas e más notícias. O Luxemburgo tem uma taxa de reciclagem de lixo municipal perto de atingir os 50% do objetivo estabelecido e o mesmo na eficiência energética. Mas no geral o cenário continua mau. Os relatores reconhecem que o Grão-ducado continua a ser o maior emissor de gases com efeitos de estufa per capita na UE. E que com as medidas que estão implementadas não irá conseguir chegar a 2030 com os objetivos cumpridos. No entanto, refere-se que o país está a investir numa mobilidade verde e no mercado financeiro sustentável.

