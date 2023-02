Deputados e autarcas franceses e alemães fizeram as contas e dizem que Grão-Ducado deve milhões aos dois países, devido às retrocessões fiscais e evasão fiscal.

Luxemburgo deve mais de 370 milhões de euros a França e Alemanha

Da evasão fiscal às retrocessões fiscais (comissões de intermediação), a deputada por Metz, Charlotte Leduc, assinou esta quarta-feira, 22 de fevereiro um artigo intitulado: "Trabalho fronteiriço em benefício das comunidades fronteiriças e dos seus habitantes", publicado pela associação francesa Au-delà des Frontières.

E com ela estão deputados e autarcas franceses e alemães que reclamam o pagamento de 192 e 247 milhões de euros anuais ao Luxemburgo, no caso de França, e 100 a 128 milhões de euros no caso alemão. No total, a soma para os dois países poderia ascender aos mais de 370 milhões de euros por ano.

Estes valores calculados pelos signatários referem-se a dinheiro relativo a retrocessões fiscais e evasão fiscal.

Com base nos dados do Statec e IGSS - duas entidades luxemburguesas - e no acordo entre França e Suíça ou, mais precisamente, sobre a indemnização franco-genevana (ou seja, 3,5% da massa salarial bruta dos trabalhadores fronteiriços franceses), a associação Au-delà des Frontières calculou o montante da indemnização luxemburguesa devida.

Para o ano de 2022, é estimado em 192 milhões de euros para França (117.150 trabalhadores fronteiriços no Grão-Ducado) e 100 milhões de euros para a Alemanha (52.750 trabalhadores fronteiriços).

Mas se basearmos o cálculo na indemnização que França paga a oito cantões suíços, em aplicação do acordo de 1983 (4,5%), Alemanha e França receberiam 128 e 247 milhões de euros, respetivamente do Grão-Ducado.

O artigo foi assinado por dois deputados franceses LFI-Nupes da Meurthe-et-Moselle (Martine Etienne e Caroline Fiat), os presidentes honorários da Câmara de Metz e Villerupt, Dominique Gros e Alain Casoni.

Do lado alemão, estão os deputados Verena Hubertz, Emily Vontz, Lena Werner e a presidente da Câmara de Trier, Wolfram Leibe.

Em dezembro de 2022, Charlotte Leduc já tinha levado o tema à Assembleia Nacional francesa. E, a 13 de janeiro, numa entrevista com jornal Virgule.lu, reiterou que "nada (está) a ser feito para recuperar o dinheiro da evasão fiscal".

Deputada Charlotte Leduc AFP

Isto apesar de, segundo as estimativas do documento agora publicado, esta representar "entre 80 e 100 mil milhões de euros por ano" em receitas perdidas para o Estado francês.

Leduc lamentou a disponibilidade das autoridades para negociar com os infratores, num gesto de "justiça a duas velocidades", mas também um símbolo de impotência que o Estado francês não parece querer mudar.

Nada contra o trabalho fronteiriço

O artigo de opinião, com outros oito representantes francesas e alemãs, começa com um esclarecimento: "Convém lembrar que nós, parlamentares, representantes eleitos, cidadãos e trabalhadores preocupados com a dinâmica económica e social dos territórios fronteiriços no Luxemburgo, não nos opomos ao trabalho transfronteiriço", lê-se.

E acrescenta depois: "É perfeitamente compreensível que os nossos concidadãos devam ir trabalhar do outro lado da fronteira se aí encontrarem um salário melhor."

Vale assinalar a ausência de políticos luxemburgueses, mas também de Pierre Cuny, o presidente da Câmara de Thionville, que se opõe à ideia das retrocessões fiscais.

(Artigo original publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)

