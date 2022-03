O Grão-Ducado vai integrar o plano internacional que quer colocar no mercado cerca de 60 milhões de barris de petróleo e tentar travar a inflação.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo desbloqueia reservas de petróleo de emergência

Maria MONTEIRO O Grão-Ducado vai integrar o plano internacional, lançado pela maioria dos países que integram a Agência Internacional de Energia, para colocar no mercado cerca de 60 milhões de barris de petróleo e tentar amortizar a subida vertiginosa do preço deste produto.

O anúncio foi feito em comunicado assinado por Claude Turmes, ministro da Energia e do Ordenamento do Território, que justificou a decisão com a necessidade de “garantir o abastecimento de petróleo” e “estabilizar os preços”, por forma a minimizar o impacto da guerra na Ucrânia no mercado petrolífero e no funcionamento do setor energético.

Que impacto terá a invasão russa na economia do Luxembugo? O ataque russo à Ucrânia terá um impacto económico na Europa e no Luxemburgo. As sanções serão seguidas de contra-sanções.

No Luxemburgo, a execução do plano da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla inglesa) traduzir-se-á no desbloqueio de “108.685 kb de produtos petrolíferos, o que representa cerca de 3% do total de reservas nacionais” e corresponde, em média, a 90 dias de consumo.

Para o governo luxemburguês, a adoção desta medida é uma “questão natural para apoiar a ação coletiva organizada pela Agência Internacional de Energia”, em que participam, até ao momento, Alemanha, França, Países Baixos e Estados Unidos — estes últimos comprometeram-se a por em circulação aproximadamente 30 milhões de barris. “O mercado petrolífero é um mercado global”, reforçou Turmes.

Preços batem recordes

Bombas sobre a economia. O pandemónio da guerra chegou e deu a mão à pandemia O mundo depara-se agora com um novo e grave evento: uma guerra na Europa. Que lesões pode provocar na frágil e sensível economia mundial? São pelo menos cinco as grandes feridas que podem ser reabertas e matar a retoma em curso.

O ministro referiu, ainda, que o Grão-Ducado irá corroborar os esforços “a favor da sincronização da rede elétrica ucraniana com a rede europeia”, uma vez que a Ucrânia tem uma rede própria e corre o risco de sofrer um apagão devido ao conflito no seu território.

O barril de Brent, o petróleo de referência na Europa, atingiu os 102,6 dólares na segunda-feira, mas a escalada do preço do petróleo tem assolado todo o mercado e está no seu nível mais elevado desde 2008.

