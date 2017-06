Luxemburgo de olhos postos no Qatar

O Qatar – que tem investimentos no Grão-Ducado – enfrenta desde a semana passada um corte de relações diplomáticas pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito.

Um dos dossiers a que o Luxemburgo terá de estar atento nas próximas semanas vem de onde menos se espera. Desde a semana passada, o Qatar é alvo de um corte de relações diplomáticas e económicas de alguns dos seus vizinhos, com a Arábia Saudita à cabeça, seguida pelos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, estando cada vez mais isolado. Mas por que é que o Luxemburgo tem de estar atento? Porque o Qatar detém dois bancos no Luxemburgo: o Banque Internationale de Luxembourg (BIL) e o KBL.

Resta saber se este isolamento pode ter influência na intenção de vender ou não a participação que o Qatar tem no BIL, através do Precision Capital, o vínculo financeiro dos membros da família real qatari. O interesse na venda foi noticiado no final de abril pela Bloomberg, num negócio que poderia render 1,3 mil milhões de euros.

Além disso, há que contar ainda com as operações da CargoLux para Doha (a capital do Qatar). Em declarações ao Luxemburger Wort, a empresa afirmou que respeita as novas regras do espaço aéreo. Isto porque a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito não se limitaram a cortar relações diplomáticas com aquele Estado, mas também proibiram o acesso ao seu espaço aéreo, terrestre e marítimo. Foi por isso que a Cargolux teve de adaptar os seus dois voos semanais.

O Qatar, alimentado a gás e petróleo, tem espalhado a sua presença na Europa, sobretudo desde a crise financeira. Tem investido, por exemplo, em França (no clube de futebol Paris Saint-Germain), na Alemanha através do Deutsche Bank, no Grão-Ducado através da compra em 2011 e 2012 do BIL e do KBL, no Reino Unido através de fundos de investimento.

Atualmente tem sido notícia por acolher o Mundial de Futebol de 2022. A construção dos estádios tem chamado milhares de imigrantes. Num país de 2,5 milhões de habitantes, apenas 700 mil são mulheres. Este número reduzido deve-se precisamente ao facto de o país ser muito atrativo para jovens do sexo masculino que imigram para trabalharem, sobretudo na construção. A promessa de trabalho fez aumentar a população de 700 mil habitantes em 2003, para 2,5 milhões em 2016.

Esta população pode vir a sofrer as consequências do encerramento de fronteiras com o Qatar. É que o problema pode agravar-se, na medida em que o país importa 90% dos seus bens alimentares. O efeito imediato foi uma corrida aos supermercados, com a população a comprar mantimentos.

Informação e contra-informação

Na base do isolamento, está o suposto financiamento do Qatar a grupos terroristas, nomeadamento ao Estado Islâmico, apoio de que a própria Arábia Saudita é acusada. O Qatar está também a ser apontado por se aproximar do Irão. Tudo porque no final de maio, vários meios de comunicação do Qatar deram conta de algumas declarações do xeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir e líder do país demonstrando apoio ao Irão. Contudo, o Governo nega as declarações e assegura que os media foram alvo de um ataque cibernético e que se tratava de notícias falsas.

Tem sido o Irão o principal contacto do Qatar com o exterior. Foi aquele país que no domingo passado enviou aviões com comida para o Qatar. É também através do Irão que os voos têm passado para Doha.

Esta crise surgiu dias depois de o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, se ter deslocado à Arábia Saudita. A posição dos Estados Unidos perante a crise diplomática tem sido confusa. Enquanto o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, afirmou que o embargo deve ser aliviado, Trump disse que o Qatar tem sido, historicamente, um financiador de alto nível do terrorismo.

Entretanto, o Qatar está a tentar reunir apoio internacional para ajudar a resolver a crise, junto de países como a Alemanha ou a Rússia, por exemplo.

P.C.S, com agências

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.