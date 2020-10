O Luxemburgo foi o sexto país que mais contribuiu para as receitas turísticas em Portugal durante agosto de 2020.

Luxemburgo contribuiu com 53,5 milhões para o turismo em Portugal

Henrique DE BURGO O Luxemburgo foi o sexto país que mais contribuiu para as receitas turísticas em Portugal durante agosto de 2020.

De acordo com dados do Banco de Portugal, recolhidos pela agência PressTur, os residentes do Luxemburgo gastaram nesse mês 53,54 milhões de euros. Como seria de esperar, devido às restrições de viagens e às medidas sanitárias ligadas à crise pandémica, Portugal registou uma diminuição de 51% em gastos de turistas estrangeiros face a agosto de 2019, ou seja, menos 1,5 mil milhões de euros dos 3 mil milhões.

Entre os turistas estrangeiros que gastaram em Portugal, o Luxemburgo é o sexto país que mais gastou no turismo luso, mas aquele onde se registou a menor quebra homóloga, com -15,2% (menos 9,57 milhões dos 63 milhões do ano passado). Entre os países que mais contribuíram para o turismo luso em 2020 estão a França (líder da lista, com 482 milhões de euros), seguida pela Espanha (236 milhões) e pelo Reino Unido (190 milhões). Em quarto e quinto lugar, aparecem a Alemanha (151 milhões) e a Suíça (62 milhões).

Por outro lado, os países de origem com as maiores quebras face a 2019 foram os EUA (-80,8%), Brasil (-78,5%), Irlanda (-73,7%), Itália (-69,6%), e Angola (-64,6%). As quebras estão relacionadas com as restrições provocadas pela pandemia.

