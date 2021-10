Nove países, entre os quais o Grão-Ducado e a Alemanha, opõe-se ao pedido de Paris para dissociar os preços da eletricidade e do gás.

Luxemburgo contra reforma do mercado de energia

O Luxemburgo é um dos nove países da União Europeia (UE) que se opõe à estratégia, impulsionada por Paris, de fazer uma reforma do mercado europeu de energia que permita dissociar os preços da eletricidade e do gás, para fazer face à escalada de aumentos, no setor da energia.

França vai dar 100 euros a quem ganhar menos de 2.000 para atenuar crise energética O primeiro-ministro, Jean Castex, anunciou um "subsídio de inflação" excecional para ajudar as famílias a enfrentar a subida dos custos da energia. Portugal também avança com subsídios e reforço especial para transportes públicos.

O Grão Ducado, assim como a Alemanha e outros sete países da UE, assinaram uma declaração conjunta opondo-se a essa reforma, alegando uma possível perturbação dos mercados energéticos. "Como o aumento dos preços se deve a fatores globais, temos de ser extremamente cuidadosos antes de interferirmos na estrutura dos mercados energéticos domésticos. Isto não pode ser uma solução para amortecer a atual subida", referem os nove países, num documento divulgado esta segunda-feira, na véspera de uma reunião dos ministros da energia da UE.

A França tinha apelado à "dissociação" do gás e da eletricidade para evitar que os preços "de muito baixo custo" da energia nuclear sejam alinhados com os preços do gás. O Ministro das Finanças Bruno Le Maire pediu a uma "revisão profunda do funcionamento do mercado único da eletricidade", qualificando as suas regras de "obsoletas".

No entanto, Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Irlanda, Letónia e Países Baixos rejeitaram o apelo dizendo que "não podem apoiar qualquer medida que viole o mercado interno da eletricidade, por exemplo uma reforma ad hoc do mercado grossista".

Preços do gás desceram na primeira metade deste ano na UE mas subiram no Luxemburgo No mesmo período, os preços médios da eletricidade doméstica nos Estados-membros aumentaram ligeiramente em comparação com 2020.

Para este grupo, um mercado onde existe concorrência entre fornecedores de eletricidade "contribui para a inovação, segurança de abastecimento e é um elemento-chave para facilitar a transição" para energia com baixo teor de carbono.

O mercado europeu da eletricidade "funciona bem há cerca de vinte anos, com preços realmente competitivos (...) A intervenção poderia ser extremamente perigosa, poderia destruir toda a confiança neste mercado", advertiu o Ministro da Energia luxemburguês Claude Turmes no início de outubro.

Atualmente, o gás ajuda a fixar o preço global no mercado comum da eletricidade. O preço médio da eletricidade tem subido à medida que os combustíveis fósseis mais caros são utilizados para satisfazer o consumo crescente.

A Comissão Europeia considera que este sistema, conhecido como "preço marginal", é "eficaz" porque incentiva o desenvolvimento das energias renováveis (que têm baixos custos operacionais mas exigem um investimento inicial maciço). Em meados de Outubro, a Comissão disse que iria investigar possíveis "comportamentos anticoncorrenciais" e manipulações, mas não pôs em causa o mercado da energia.





