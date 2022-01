O salário mínimo no Luxemburgo é quase sete vezes superior ao da Bulgária, e a União Europeia ainda é marcada por enormes disparidades, de acordo com os últimos números divulgados pelo Eurostat.

Luxemburgo continua com salário mínimo mais alto da União Europeia

Redação O salário mínimo no Luxemburgo é quase sete vezes superior ao da Bulgária, e a União Europeia ainda é marcada por enormes disparidades, de acordo com os últimos números divulgados pelo Eurostat.

Apenas seis países têm um salário mínimo mensal superior a 1.500 euros, sendo os mais elevados o Luxemburgo (2.257), a Irlanda (1.775) e os Países Baixos (1.725). A Alemanha (1,621) e a França (1,603) estão logo atrás da Bélgica (1,658). As diferenças nos números divulgdos pelo Eurostat diminuem significativamente uma vez que as diferenças no custo de vida entre países são tidas em conta. Em termos de paridade do poder de compra, o salário mínimo é estimado em 604 euros na Bulgária, contra 1.707 no Luxemburgo, uma diferença de 1 a 3.

A questão dos baixos salários é motivo de preocupação para Bruxelas, que em Outubro de 2020 propôs um projecto de directiva que visava melhorar a situação dos trabalhadores com salários mais baixos. O texto, actualmente a ser examinado pelo Parlamento Europeu e pelos estados membros, é uma das prioridades da presidência francesa do Conselho da UE, que espera tê-lo adoptado antes do Verão.

A partir de 1 de Janeiro de 2022, dos 21 países da UE que têm um salário mínimo, treze estão abaixo do limiar mensal de 1000 euros (antes de impostos e contribuições sociais). Os mais baixos encontram-se na Bulgária (332 euros por mês), Letónia (500) e Roménia (515), disse o Gabinete Europeu de Estatística numa declaração.

O projecto de directiva de Bruxelas prevê regras para encorajar o aumento dos salários mínimos onde eles existem, mas não estabelece um limiar europeu uniforme. Também não obrigará à introdução de um salário mínimo nos seis países da UE que não o têm (Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália, Suécia).



