Luxemburgo continua a ter salário mínimo mais elevado da UE

Ou se ama ou se odeia. Quem investe defende que o dinheiro digital veio para ficar. Mas as criptomoedas contam com a oposição de governos e autoridades reguladoras, que enfrentam uma moeda e uma nova forma de fazer transações que não controlam. Já há empresas a pagar parte dos ordenados em bitcoin e rappers que ficam milionários agora com álbuns vendidos em bitcoin... em 2014. Porém, apesar de parecer rentável, há que ter em conta que se trata de um ativo altamente volátil.