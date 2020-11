Razão? A pandemia.

Luxemburgo continua a consumir menos eletricidade do que há um ano

Diana ALVES O Luxemburgo continua a consumir menos eletricidade do que há um ano. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), no 'Flash Conjoncture', mostram que no final de setembro o consumo de energia estava 5% abaixo do nível registado há um ano. Razão? A pandemia.

A quebra é menos visível do que a registada em abril quando, em pleno confinamento, o consumo de energia atingiu o seu nível mais baixo de sempre. A quebra foi de 20% face ao mesmo período de 2019.

Com o desconfinamento gradual e a retoma económica o consumo de eletricidade subiu novamente, atingido até um pico em agosto – com níveis superiores aos de agosto de 2019 –, algo que o Statec explica pelas elevadas temperaturas que obrigaram a rodar o botão do ar condicionado para o máximo.

Tirando esta exceção o consumo de eletricidade mantém-se abaixo dos níveis pré-pandemia. Se, por um lado, o teletrabalho, o desemprego parcial e a licença por razoes familiares terão feito aumentar o consumo energético das famílias que agora passam mais tempo em casa, por outro diminuíram as necessidades energéticas das empresas. Segundo o Statec, é precisamente a queda da atividade das empresas que mais pesa no consumo total de eletricidade.



