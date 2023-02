Este acordo refere-se à transferência de dados estatísticos e não à transferência física de energia.

Luxemburgo compra quota de produção de energia renovável à Dinamarca

A Câmara dos Deputados deu aval a um projeto de lei que ratifica o tratado entre o Luxemburgo e a Dinamarca sobre as "transferências estatísticas" de energias renováveis. O voto no Parlamento aconteceu na quarta-feira da semana passada.

Segundo os dados divulgados em janeiro pelo Eurostat, o Luxemburgo era em 2021 o Estado-membro com a menor quota de energia renovável no consumo final bruto, com 11,73%. Este valor está muito longe da meta europeia de consumo de energias renováveis, estabelecida em 32% até 2030.

Ao contrário do Luxemburgo, a Dinamarca é um dos países que já superou essa meta e pode, por isso, "vender" parte do seu excedente de quota de produção, permitindo ao Luxemburgo ficar mais perto de cumprir os objetivos previstos.

Este acordo cumulativo está orçado entre 33 a 66 milhões de euros, dependendo das necessidades anuais do Luxemburgo para estatísticas de energia renovável. O dinheiro pago à Dinamarca será investido em novos projetos de energias renováveis no Mar do Norte.

A Diretiva Europeia de Energia Renovável permite aos Estados-membros transferirem quotas de produção de energias renováveis. Ou seja, o mecanismo prevê apenas a transferência de dados estatísticos e não a transferência física de energia.

