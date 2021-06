Face ao período homólogo de 2020, a economia do Luxemburgo recuperou 4,9% do PIB no primeiro trimestre deste ano. Portugal foi o país que mais recuou em termos homólogos e por comparação com o trimestre anterior ao período de análise.

Luxemburgo com terceira maior recuperação do PIB da UE. Portugal lidera quedas

O Luxemburgo foi o país da União Europeia a registar a terceira maior recuperação do Produto Interno Bruto (PIB), no primeiro trimestre de 2021, segundo os mais recentes dados do Eurostat.

Face ao período homólogo de 2020, a economia do Luxemburgo recuperou 4,9% do PIB, ficando apenas atrás dos progressos registados pela Estónia (5,0%) e Irlanda (12,6%).

A Irlanda lidera a recuperação também face ao trimestre anterior, com uma subida de 7,8% do PIB, seguida da Croácia (5,8%) e Estónia (4,8%).



No extremo oposto está Portugal, que apresenta as maiores quebras, tendo sido o país que mais recuou no primeiro trimestre, em termos de comparação homóloga, com um saldo de -5,4% no PIB, e também o país que registou maior queda na comparação com o trimestre anterior, com menos 3,3%.

Além de Portugal, a Áustria (-4,5%), a Espanha (-4,3%) e a Alemanha (-3,1%) foram os países que mais perderam no primeiro trimestre do ano, por comparação com 2020, tendo a Alemanha recuado também face ao trimestre anterior, com -1,8%.

Em termos globais, a economia da zona euro recuou 1,3% e a da União Europeia 1,2% no primeiro trimestre, face ao período homólogo.



Mesmo assim, o gabinete estatístico europeu reviu em alta as estimativas de maio, para o PIB da zona euro e da UE, depois de ter previsto, respetivamente, recuos de 1,8% e 1,7%.

No primeiro trimestre deste ano, e em comparação homóloga com o igual período do último ano, registou-se também um abrandamento no recuo das economias da zona euro e UE face ao do trimestre anterior, correspondente, respetivamente, a -4,7% e -4,4%.

Comparativamente com os três trimestres anteriores, ou seja, com o último trimestre de 2020, no período entre janeiro e março de 2021 registou-se uma queda de 0,3% do PIB na zona euro e de 0,1% no conjunto mais alargado da UE, face aos 0,6% e 0,4%, respetivamente, dos últimos meses do ano passado.

















