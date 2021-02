Para este resultado contribuiu o facto de os saldos de inverno terem ocorrido mais tarde este ano.

Luxemburgo com taxa de inflação em 1,9%

Susy MARTINS

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou 0,6% em janeiro, face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC). Este movimento explica-se maioritariamente pela aceleração dos preços dos produtos energéticos.

De forma geral, os preços dos produtos petrolíferos progrediram de 11% num mês, sendo que a fatura do gasóleo de aquecimento aumentou de 19,6% entre janeiro de 2021 e dezembro de 2020. Nas bombas de gasolina, os automobilistas pagaram mais 8,3% por um litro de gasóleo e mais 7,5% por um litro de gasolina.

Comparando com o mês de janeiro do ano anterior, os preços do ‘ouro negro’ caíram, contudo, 8,4%.

Os preços dos produtos alimentares aumentaram 0,5% num mês, sendo que os preços do peixe e do marisco subiram 4,5% e os dos legumes frescos 7,4%. Em contrapartida, o preço do leite caiu 3,5% e o das batatas 1,4%.

Feitas as contas, a taxa de inflação anual fixa-se no mês de janeiro em 1,9%, contra 0,6% no mês anterior. Um resultado que se deve sobretudo ao facto dos saldos de inverno terem ocorrido mais tarde este ano, e só fazerem parte da estatística no mês de fevereiro, e não no mês de janeiro, como habitualmente.



