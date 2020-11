O Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou ligeiramente 0,03% em outubro, face ao mês anterior.

Luxemburgo com taxa de inflação anual estável a 0,7%

Susy MARTINS O Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou ligeiramente 0,03% em outubro, face ao mês anterior.

Os preços dos produtos petrolíferos aumentaram 0,2% enquanto os preços dos outros bens e serviços estagnaram, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Após dois meses consecutivos em que os preços dos produtos petrolíferos diminuíram, no mês de outubro os preços aumentaram 0,2% em comparação com o mês de setembro.

Este crescimento deve-se sobretudo ao aumento do preço do gasóleo de aquecimento de 2%. Nas bombas de gasolina, os automobilistas pagaram menos 0,4% por um litro de gasóleo e menos 0,1% por um litro de gasolina.

Comparando com o mês de outubro do ano anterior, os preços do ouro negro baixaram 16,9% Os preços dos produtos alimentares diminuíram 0,3%, sendo que foram os preços do peixe (-4,8%), das batatas (-4,4%) e das frutas frescas (-1,3%) que mais recuaram no mês passado.

Em contrapartida, os preços dos legumes frescos (+0,7%), do pão e dos cereais (+0,2%) foram os que mais aumentaram. Feitas as contas, a taxa de inflação anual estagnou em 0,7%.



