Luxemburgo com taxa de inflação a 0,4%

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou 0,2% em novembro, face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituo Nacional de Estatística. Este recuo explica-se pela diminuição dos preços dos produtos petrolíferos de 1,2% e uma forte queda nos preços das viagens no mês passado.

As despesas para viajar foram o que mais impactaram o resultado mensal. No mês de novembro, os preços das viagens baixaram 8,7%, sendo que o preço dos bilhetes de avião diminuiu 0,4%.

O preço do gasóleo de aquecimento caiu 2,3%. Nas bombas de gasolina, os automobilistas pagaram menos 3,9% por um litro de gasóleo e mais 0,7% por um litro de gasolina.

Comparando com o mês de novembro do ano anterior, os preços do ouro negro baixaram 17,5%.

Os preços dos produtos alimentares aumentaram 0,2%, sendo que o mel, as pizzas e os lacticínios foram os que mais aumentaram. Em contrapartida, os preços do marisco e do peixe fresco diminuíram.Feitas as contas, a taxa de inflação anual é de 0,4%, contra 0,7% no mês anterior.



