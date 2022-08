Foram 337 horas de sol em julho (equivalente a 16 dias), uma das razões para este aumento.

Energias renováveis

Luxemburgo com "recorde histórico" de produção de energia solar

Ana Patrícia CARDOSO Foram 337 horas de sol em julho (equivalente a 16 dias), uma das razões para este aumento.

De acordo com a informação do Ministério da Energia, a produção das centrais fotovoltaicas no Luxemburgo quase duplicou em apenas ano. Em julho de 2022, tinham atingido um "máximo histórico" de 40,1 GWh, muito superior aos 23,9 GWh de julho de 2021.

O ministério justifica este aumento com dois argumentos. Por um lado, a situação climática excecional deste ano, com 377 horas de sol em julho passado - que serão cerca de 16 dias - de acordo com a MeteoLux.

Por outro lado, o aumento considerável da capacidade dos painéis fotovoltaicos que acelera o processo. Graças ao sucesso dos programas de subsídios do Governo, "a superfície fotovoltaica no Luxemburgo aumentou consideravelmente. Entre julho de 2021 e de 2022, o número de instalações aumentou de 8.653 para 9.167", diz o ministério em comunicado.

O ministro responsável pela pasta energética, Claude Turmes, mostra-se satisfeito com este resultado, que está em linha com os objetivos do país no que diz respeito à transição energética no Luxemburgo.

"A energia solar desempenha um papel central nessa transição. Não só é 'limpa' e ajuda o Grão-Ducado a atingir os seus objetivos de desenvolvimento de energias renováveis, como também é produzida localmente e faz parte das soluções para sair da dependência dos combustíveis fósseis russos".

Em relação à divisão territorial, as duas regiões que lideram na produção de energia solar são o norte, com 11,9 GWh, e o leste, com 11,1 GWh.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.