Luxemburgo com queda em cadeia nas vendas a retalho em outubro

Henrique DE BURGO

Em contraciclo, na Zona Euro e na União Europeia houve um aumento de 1,5%.

O Luxemburgo é um dos quatro Estados-membros com queda em cadeia nas vendas a retalho, entre setembro e outubro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Eurostat, o Grão-Ducado registou em outubro um recuo de -0,3%. Eslovénia (-1,4%), Eslováquia (-1,2%) e Países Baixos (-0,7%) são os outros três países em queda.

Em contraciclo, na Zona Euro e na União Europeia (UE) houve um aumento de 1,5%. Dinamarca (8,3%), Croácia (5,5%) e França (2,8%) registaram as maiores subidas.

Já na comparação homóloga, as vendas a retalho no Luxemburgo aumentaram em outubro 3,8%, isto comparado com igual período do ano passado. Mesmo assim, este aumento está abaixo dos 4,3% na Zona Euro e dos 4,2% na UE. A Irlanda, com 13,8%, foi o país com maior aumento, seguida pela Dinamarca (12,5%) e Lituânia (8,5%).



