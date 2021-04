O Luxemburgo registou no quarto trimestre de 2020 um recuo no défice do Produto Interno Bruto (PIB) em -1,8%, face aos -10,1% no trimestre anterior.

Luxemburgo com diminuição de défice e dívida pública no quarto trimestre

Henrique DE BURGO

Ao contrário do Grão-Ducado, o gabinete europeu de estatística, Eurostat, refere que a zona euro registou um aumento no mesmo período, atingindo -8% (-6,4% no terceiro trimestre), e a União Europeia (UE) subiu para -7,5% (-6,1% no trimestre anterior).

Ainda de acordo com os dados revelados esta sexta-feira pelo Eurostat, mas sobre a dívida pública, o Grão-Ducado registou também uma tendência contrária à média dos Estados-membros.

Enquanto a zona euro registou um crescimento de 0,8 pontos percentuais (98,0% do Produto Interno Bruto) e a UE 1 ponto percentual (90,7%) face ao terceiro trimestre do ano passado, o Luxemburgo verificou em igual período -1,2 pontos percentuais (24,9%).

Os maiores aumentos da dívida pública face ao PIB foram registados na Grécia (205,6%), Itália (155,8%) e Portugal (133,6%) e os menores aumentos na Estónia (18,2%), Luxemburgo (24,9%) e Bulgária (25,0%).



