Habitação

Luxemburgo com as taxas fixas mais altas dos últimos cinco anos

Henrique DE BURGO Este aumento representa, por exemplo, mais 410 euros por mês para um empréstimo de 800.000 euros, ao longo de 30 anos.

Desde o início da guerra na Ucrânia, os bancos do Luxemburgo aumentaram consideravelmente as suas taxas fixas: de 1,8% para 2,8%, em menos de dois meses.

Segundo as contas da imobiliária atHome, este aumento representa, por exemplo, mais 410 euros por mês para um empréstimo de 800.000 euros ao longo de 30 anos.

As três medidas de apoio à habitação anunciadas pelo Governo Confirmam-se as medidas que já tinham sido anunciadas pelo Governo, como o congelamento do valor das rendas ou o ajuste do subsídio ao pagamento das rendas.

De acordo com os números imobiliários apurados pela atHome, esta é a primeira vez em cinco anos que as taxas fixas são tão altas, enquanto as taxas variáveis ​​ainda estão em 1,4%.

A imobiliária online aconselha os compradores a optar por uma "combinação de taxas fixas e variáveis”, o que permite reduzir a taxa média de empréstimo e manter o projeto de compra sem muito impacto no orçamento.

Outra das conclusões do estudo atHome dá conta que os preços dos imóveis antigos estão a desacelerar, com mais 3% nos últimos seis meses, enquanto no semestre anterior o aumento era de 5,8%.

Por fim, outra conclusão refere que os custos de construção aumentaram entre 15 e 20% no primeiro trimestre de 2022, afetando sobretudo as novas construções. O aço, o cimento ou os azulejos foram os materiais com maior aumento de preço.



