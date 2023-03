A inflação no conjunto dos países a moeda única abrandou para 8,5%, no último mês.

Luxemburgo com a taxa de inflação mais baixa da zona euro em fevereiro

A taxa de inflação homóloga da zona euro abrandou para 8,5% em fevereiro, face aos 8,6% do mês anterior, segundo uma estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat.

Entre os 20 países da moeda única, o Luxemburgo foi o que registou a menor taxa de inflação homóloga – medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) – com 4,8%, seguido da Bélgica (5,5%) e em Espanha (6,1%).

Já as taxas mais altas foram observadas na Letónia (20,1%), Estónia (17,8%) e Lituânia (17,2%).

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC manteve-se estável, nos 8,6%, de janeiro para fevereiro.



De acordo com a estimativa do serviço estatístico da União Europeia, em fevereiro, a taxa de inflação anual abrandou, pelo quarto mês consecutivo, face aos 8,6% de janeiro, mas ficando num valor muito acima do de fevereiro de 2022 (5,9%).

Alimentação lidera subida dos preços

A componente da alimentação foi a que registou a maior subida de preços (15%), na taxa de inflação homóloga da zona euro.

A alimentação, álcool e tabaco continuam a apresentar uma subida da taxa de inflação setorial, tendo chegado aos 15,% em fevereiro, face aos 14,1% de janeiro.



Por outro lado, mantem-se desde novembro o recuo na componente da energia. Nesta a taxa foi de 18,9% em janeiro, descendo para 15,5% em fevereiro.

Sem as componentes de energia, alimentação, álcool e tabaco, a taxa de inflação homóloga da zona euro, em fevereiro, seria de 5,6%, segundo a estimativa do Eurostat.

A taxa de inflação na zona euro começou a acelerar em junho de 2021, principalmente devido à subida dos preços da energia, e tem atingido valores recorde desde novembro de 2021, registando um pico de 10,6% em outubro de 2022, com o primeiro recuo a ser registado em novembro passado.

