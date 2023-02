Os países da moeda única conseguiram resistir ao impacto económico provocado pela guerra na Ucrânia e pela subida da inflação, mas para 2023 as previsões não são otimistas.

Luxemburgo com a sexta taxa de desemprego mais baixa da zona euro em 2022

Redação Os países da moeda única conseguiram resistir ao impacto económico provocado pela guerra na Ucrânia e pela subida da inflação, mas para 2023 as previsões não são otimistas.

A taxa de desemprego na zona euro permanece no seu nível mais baixo da história, de acordo com os dados do Eurostat publicados esta quarta-feira.

Ao longo de um ano, desde dezembro de 2021 a dezembro de 2022, a taxa desceu 0,4 pontos percentuais, sobretudo graças à recuperação económica pós-covid. E mesmo com o acentuado abrandamento do crescimento económico devido há guerra na Ucrânia, que completa este mês um ano e a subida da inflação, que ensombra as perspetivas para os próximos meses, o reflexo ainda não se fez sentir nos números do emprego.

No Luxemburgo, a taxa de desemprego manteve-se estável, em dezembro, nos 4,6%, tendo sido a sexta mais baixa da zona euro.

No que respeita aos países vizinhos, a taxa de desemprego subiu ligeiramente em França, para 7,1% (+0,1 pontos em relação a novembro) e caiu ligeiramente na Alemanha, para 2,9% (-0,1 pontos), enquanto na Bélgica se ficou pelos 5,5%, no último mês de 2022. Nos Países Baixos foi de 3,5%, segundo dados do Eurostat compilados pelo Virgule.

Além da Alemanha, no conjunto da União Europeia (UE), as taxas mais baixas foram registadas na República Checa (2,3%) e na Polónia (2,9%), ao passo que as mais elevadas foram registadas em Espanha (13,1%) e na Grécia (11,6%). Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 6,7% em dezembro 2022.

Economia vai crescer pouco em 2023

A economia europeia resistiu às consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia melhor do que o esperado em 2022, escapando a uma recessão no último trimestre. Contudo, em 2023 vai crescer muito pouco e os números do desemprego poderão subir.

Em dezembro, cerca 13,15 milhões de pessoas estavam desempregadas nos 27 Estados-membros da UE, sendo que desse total 11,05 milhões concentravam-se nos 20 países que partilham a moeda única.

