Luxemburgo com a segunda inflação mais baixa da UE em dezembro

A inflação homóloga no Luxemburgo situou-se nos 6,2% no passado mês de dezembro, sendo a segunda mais baixa da Zona Euro. O valor é mais elevado do que os 5,4% de dezembro de 2021, mas é o segundo abrandamento mensal consecutivo (8,8% em outubro e 7,3% em novembro de 2022).

Segundo os mais recentes dados preliminares publicados pelo Eurostat, abaixo do Luxemburgo só mesmo a Espanha, com 5,6%, no passado mês.

Já na Zona Euro, a inflação homóloga situou-se nos 9,2%, bastante superior aos 5,3% registados em dezembro de 2021, mas também é o segundo abrandamento mensal consecutivo (11,5% em outubro e 11,1% em novembro de 2022).

"Olhando para as principais componentes da inflação na área do euro, espera-se que a energia tenha a taxa anual mais elevada de dezembro (25,7%, face a 34,9% em novembro), seguida da alimentação, álcool e tabaco (13,8%, face a 13,6% em novembro)", refere o Eurostat.



