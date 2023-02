Para 2024, o crescimento no Grão-Ducado deverá aumentar para os 2,4%, apontam os dados da Comissão Europeia.

UE

Luxemburgo com a quarta mais alta previsão de crescimento em 2023

Henrique DE BURGO Para 2024, o crescimento no Grão-Ducado deverá aumentar para os 2,4%, apontam os dados da Comissão Europeia.

A Comissão Europeia calcula que a economia luxemburguesa vai crescer 1,7% em 2023, ou seja, três décimas menos do que os 2% do ano passado. Segundo as previsões divulgadas na segunda-feira, trata-se da quarta maior taxa de crescimento prevista na União Europeia.

Luxemburgo é o país mais rico do mundo em 2023 Segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

À frente do Luxemburgo estão apenas a Irlanda, com 4,9%, Malta (3,1 %) e Roménia (2,5 %), enquanto a Suécia deverá ser o único Estado-membro a fechar o ano com uma contração, de 0,8 %.

Para 2024, o crescimento no Grão-Ducado deverá aumentar para os 2,4%, apontam os dados da Comissão Europeia.

Quanto à inflação, a Comissão Europeia prevê para o Luxemburgo 3,1% em 2023 e 2,7% em 2024.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.