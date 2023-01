Em Portugal, a percentagem foi superior à média da UE, com 6,2%.

Energia

Luxemburgo com a menor taxa de imposto ambiental da UE

Henrique DE BURGO Em Portugal, a percentagem foi superior à média da UE, com 6,2%.

O Luxemburgo registou a taxa mais baixa de imposto ambiental no conjuntos dos 27 Estados-membros da UE. A receita fiscal ambiental representou apenas 3,5% do total de receitas, abaixo da média no bloco europeu, de 5,4%.

No sentido oposto, a Grécia teve a maior taxa, com 9,5%. Nos países vizinhos, a Alemanha surge depois do Luxemburgo com a segunda menor taxa, 4,2%, a França tem 4,6% e a Bélgica 5,4%.

Em Portugal, a percentagem foi superior à média da UE, com 6,2%.

Cada habitante do Luxemburgo produziu 163 kg de lixo em 2021 Isto corresponde a uma diminuição de 16% desde 2018.

Na UE, os impostos de caráter ambiental representaram 5,4% de todos os impostos e contribuições sociais angariados em 2021.

Neste ano, a receita fiscal ambiental na União Europeia (UE) voltou ao nível registado antes da pandemia de covid-19. Segundo o Eurostat, a receita de imposto ambiental da UE ascendeu a 325,8 mil milhões de euros (2,2% do produto interno bruto da UE).

Este valor é comparável com 2019, mas em 2020 houve diminuição destes impostos, com 300,2 mil milhões de euros, devido à quebra das receitas fiscais da energia.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.