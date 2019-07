Apesar da queda mantém-se no top 20 das economias mais inovadoras do mundo.

Luxemburgo cai três lugares no ranking da inovação

Apesar da queda mantém-se no top 20 das economias mais inovadoras do mundo.





O Grão-Ducado caiu três lugares no ranking que mede a inovação em 129 países, o Global Innovations Index 2019.

Se no ano passado, ocupava a 15a posição, este ano fica em 18° lugar, ficando ainda assim na lista das 20 economias mais inovadoras.

O estudo questiona o motivo pelo qual três das mais pequenas economias surgem na lista dos 20 mais inovadores e explica que o Luxemburgo, Singapura e Hong Kong têm algumas características semelhantes. Tratam-se de países pequenos, sem recursos naturais, mas com economias muito abertas: atraem o comércio, o investimento e os serviços, sobretudo os serviços financeiros. A alta pontuação mostra um ambiente que incentiva a inovação, sobretudo no que se refere às normas regulatórias e à facilidade em começar um negócio.

Em particular, o Grão-Ducado pretende destacar-se através de alguns trunfos como infraestuturas fortes, a sua localização no centro da Europa, um setor dos serviços desenvolvido e um bom banco de talentos. O estudo nota que o país quer investir cerca de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em investigação em 2020. Segundo o documento, o país prepara-se ainda para lançar programas de financiamento para apoiar start-ups no domínio da alta tecnologia.

Os lugares do pódio são ocupados pela Suíça, Suécia e Estados Unidos da América. Pelo contrário, os países menos inovadores são o Iémen, Burundi e Nigéria.