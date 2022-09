O Wort comparou os preços do material escolar em dois países que fazem fronteira com o Grão-Ducado: França e Bélgica.

Rentrée escolar

Luxemburgo, Bélgica ou França. Onde é mais barato comprar material escolar?

Pascal MITTELBERGER O Wort comparou os preços do material escolar em dois países que fazem fronteira com o Grão-Ducado: França e Bélgica.

No Grão-Ducado as aulas retomam a 15 de setembro, e para os pais significa também uma passagem obrigatória na papelaria ou hipermercado para a compra do material escolar.



A edição francesa do Luxemburger Wort comparou os preços do material escolar no Grão-Ducado, França e Bélgica. Ponto de partida: 15 produtos solicitados numa lista para um estudante de 8 anos: (ciclo 3 no Luxemburgo, CE2 em França e 3ª primária na Bélgica).

O Wort foi às prateleiras de um hipermercado da mesma marca, presente perto da fronteira nos três países. Finalmente, selecionámos produtos idênticos em cada loja, misturando deliberadamente marcas premium e brancas.

Aqui está o resultado:

À primeira vista, seria, portanto, mais vantajoso ir a França. No entanto, é de salientar que desde o início do ano letivo na Lorena, alguns produtos estão em promoção para 'limpar' as prateleiras.

Daí a diferença de preços por vezes surpreendente para o mesmo artigo. Propor diferentes marcas na lista? Obviamente, para um adolescente, especialmente um estudante do ensino secundário, a conta pode ser muito mais alta com a multiplicação de disciplinas e desejos dos professores: tal formato, tal marca... E isto sem contar com o saco ou a roupa nova.

"Para famílias com dois ou três filhos e rendimentos modestos, o mês de setembro é sempre complicado", diz Clara Dos Reis, professora e membro na Fapel, Federação Luxemburguesa das Associações de Pais.



As exigências específicas de certos professores em matéria de materiais e marcas também suscita uma reacção do presidente de Fapel, Charles Krim. "Talvez devêssemos agora ter em conta a evolução da população luxemburguesa e os meios de certas famílias. (...) Muitas vezes, nas listas, é especificada uma marca. Compreendo que os professores querem trabalhar com equipamento de qualidade. Mas penso que um segundo produto também deve ser oferecido, um que seja menos caro, mas que ainda preencha os critérios de qualidade. Nem todos se podem dar ao luxo de comprar as grandes marcas.

Novo ano letivo. Conheça o calendário das férias escolares no Grão-Ducado O ano novo escolar será marcado por quatro períodos de férias.

Quanto a livros escolares, a questão não se coloca. Desde o início do ano letivo de 2018-2019, os manuais são gratuitos e reutilizados de ano para ano.

Que tipo de ajuda no regresso às aulas está disponível em cada país? No Luxemburgo: O subsídio de regresso às aulas é pago em agosto. Ascende a 115 euros por criança com 6 ou mais anos de idade e 235 euros por criança com 12 ou mais anos de idade. Os trabalhadores transfronteiriços podem beneficiar deste subsídio, mas o montante pode ser ajustado de acordo com a ajuda recebida no país de residência. Em França: O subsídio de regresso às aulas também foi pago em agosto. Para o receber, não deve ser ultrapassado um determinado limite máximo de rendimentos. Aplica-se a crianças dos 6 aos 18 anos, e o montante varia de acordo com a idade da criança, de 392 a 428 euros. Na Bélgica: O subsídio de regresso às aulas é pago a todas as famílias, mesmo para as crianças que não frequentam a escola. Tal como em França, existem diferentes categorias etárias, diferentes critérios de atribuição e montantes, de 22 a 129 euros por criança.

Cantinas e 'maison relais' gratuitas

Depois dos manuais escolares gratuitos, o início do ano letivo de 2022 também é sinónimo de novas ajudas: cantinas e 'maison relais' gratuitas.

Obviamente louvável no papel, esta pequena revolução, adotada a 12 de julho pela Câmara dos Deputados, poderia, no entanto, segundo Clara Dos Reis, esbarrar com a realidade no terreno.

"No município onde trabalho, há muito mais pedidos do que vagas. As instalações não podem acolher mais crianças do que as que já tinham. Penso que vai haver um problema, porque as comunas não foram capazes de disponibilizar mais recursos em tão pouco tempo". Desta forma, o novo ano letivo pode ser complicado para muitas famílias.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

