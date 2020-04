Luxemburgo. Bancos concedem 7000 moratórias a pequenas e médias empresas

Os proprietários de pequenas e médias empresas e independentes irão poder adiar por seis meses o pagamento dos seus empréstimos bancários.

Os proprietários de pequenas e médias empresas e independentes irão poder adiar por seis meses o pagamento dos seus empréstimos bancários.

O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Franz Fayot, esta manhã, no Twitter: "Os bancos já concederam 7.000 moratórias de 6 meses sobre o reembolso de empréstimos comerciais existentes com um valor acumulado superior a 2 mil milhões de euros".

Uma medida que terá feito respirar de alívio os proprietários das pequenas e médias empresas e independentes cujos bancos aceitaram adiar o pagamento durante seis meses dos empréstimos comerciais.

Com a pandemia do coronavírus e o estado de emergência, muitas empresas tiveram de suspender ou mesmo cancelar as suas atividades, o que irá causar grandes prejuízos a estes empresários.

No início deste mês, quase sete mil empresas já tinham fechado ou suspendido o seu funcionamento, colocando em desemprego parcial mais de 73 mil trabalhadores.

Esta medida visa "permitir-lhes reiniciar a sua actividade crescendo numa base económica saudável logo que a crise termine", declarou Marcel Leyers , presidente do comité executivo do Bil, num comunicado de imprensa, citado pelo Paperjam.

