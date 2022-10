Entre os países com reservas de crude e petróleo até 2,5 milhões de toneladas - Portugal foi um dos que registou a maior subida -, o Grão-Ducado aumentou em mais de 50 mil toneladas o armazenamento face a junho.

Economia 3 min.

Energia

Grão-Ducado aumentou reservas de emergência de petróleo em julho

Ana TOMÁS Entre os países com reservas de crude e petróleo até 2,5 milhões de toneladas - Portugal foi um dos que registou a maior subida -, o Grão-Ducado aumentou em mais de 50 mil toneladas o armazenamento face a junho.

O Luxemburgo aumentou as suas reservas de emergência de crude e petróleo em julho, em linha com a subida de stocks no conjunto da União Europeia (UE) nesse mesmo mês. Os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat revelam que, em julho deste ano, o Grão-Ducado tinha 719 mil toneladas armazenadas daqueles combustíveis fósseis, mais 52.744 que em junho e acima da fasquia definida pelos novos regulamentos estipulados pela UE.

Recorde-se que, devido à invasão russa da Ucrânia e às sanções impostas pelos 27, a legislação comunitária exige que os Estados-membros mantenham reservas mínimas de emergência, tanto de petróleo bruto como de produtos petrolíferos.

Os novos requisitos permitiram a libertação de duas reservas de emergência, em março e abril de 2022, coordenadas pela Agência Internacional de Energia e apoiadas por vários Estados-Membros e destinadas a estabilizar o mercado. O que, no entanto, se refletiria nos baixos níveis registados em junho.



No conjunto, a UE detinha, em julho, 103,6 milhões de toneladas (mt) de reservas de crude petróleo de emergência, compostas especialmente por petróleo bruto (45,5 mt na UE), diesel (35,9 mt) e gasolina (9,8 mt).

Reservas de emergência de produtos petrolíferos dão para 45 dias O ministro da Energia indicou numa resposta parlamentar que as reservas são suficientes para enfrentar uma eventual escassez.

Os valores atingidos em julho significaram um aumento de 2,5% face a junho. Neste mês tinha sido registado o mínimo histórico de 101,1 milhões de toneladas de reservas de crude e de petróleo, marcando uma diminuição de 4,5% face a janeiro de 2022 e de 10,3% por comparação com junho de 2021, sublinha o gabinete de estatísticas europeu.

Alemanha é o país com as maiores reservas

A Alemanha continuou a ser o país com as maiores reservas de emergência crude e petróleo, mantendo, em julho, números acima dos 23 milhões de toneladas (23.279.772 milhões de toneladas).

Estes valores confirmam uma tendência de aumento gradual e consistente nas reservas de emergência do país, observada desde abril e fixada acima da fasquia definida pelo país, de acordo com os novos requerimentos estipulados pela UE.



Depois da Alemanha, a França e a Espanha foram os países que registaram maiores reservas, naquele mês, com valores entre os 14 e os 15 milhões de toneladas: 15.020.000 e 14.077.849, respetivamente.

Portugal com a maior reserva até às 2,5 milhões de toneladas

No grupo dos países com reservas de emergência até 2,5 milhões de toneladas de crude e petróleo, onde se inclui o Luxemburgo, Portugal ficou em primeiro lugar com 2,2 milhões de toneladas (2.227.620) armazenadas no mês de julho.

Já a Eslovénia, a Letónia, a Estónia e Malta ficaram na base da lista e abaixo das fasquias que definiram, com valores de armazenamento de menos de 1 milhão de toneladas - só a Eslovênia ultrapassou o meio milhão com 517 mil toneladas, mas ainda assim sem superar a fasquia estabelecida.

Gazprom ameça cortar fornecimento de gás se impuserem teto aos preços O próprio chefe de Estado russo afirmou em várias ocasiões que qualquer tentativa de limitar os preços do petróleo e do gás russos significaria que a Rússia não exportaria esses produtos.

Ainda neste grupo, houve também países que registaram, em julho, valores acima das 500 mil toneladas, mas sem conseguirem cumprir o seu objetivo mínimo de reserva de emergência. Entre eles destacam-se a Áustria com uma reserva de menos de 2 milhões de toneladas (1,96 milhões) em julho, que colocou o país longe do limiar definido, próximo das 2,5 toneladas. Este Estado-membro estava também em contraciclo com a UE, refletindo uma descida de mais de 361 mil toneladas de junho para julho.

A Roménia (1,6 milhões), a Irlanda (1,3 milhões) e a Bulgária (993 mil toneladas), embora tenham subido as suas reservas entre junho e julho, ficaram abaixo do limiar que definiram.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.