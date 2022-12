Entre as medidas previstas no setor, esperam-se soluções como ‘kits’ solares individuais e a massificação de microprodução para autoconsumo.

Apoio

Luxemburgo atribui 12 milhões de euros para a transição energética em Cabo Verde

Henrique DE BURGO Entre as medidas previstas no setor, esperam-se soluções como ‘kits’ solares individuais e a massificação de microprodução para autoconsumo.

O Luxemburgo vai atribuir nos próximos quatro anos mais 12 milhões de euros a Cabo Verde. Segundo o ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, este reforço vai servir para ajudar a aceleração da transição energética no arquipélago.

Alexandre Monteiro disse recentemente à imprensa cabo-verdiana que este apoio é um primeiro passo para se alcançar mais de 30% de penetração de energias renováveis na rede. Entre as medidas previstas no setor, esperam-se soluções como ‘kits’ solares individuais e a massificação de microprodução para autoconsumo.

Por seu lado, o encarregado de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Thomas Barbancey, afirmou que o Grão-Ducado irá continuar a acompanhar Cabo Verde no seu plano de transição energética para melhorar o acesso da população à energia, com custos mais baixos.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.