É um dos últimos atos oficiais do ministro da Economia. Antes de deixar o Governo, após oito anos no Executivo, Etienne Schneider assinou um memorando de entendimento para a criação de um centro de competência digital no Luxemburgo.

Luxemburgo assina memorando de entendimento para criação de centro de competência digital

Henrique DE BURGO É um dos últimos atos oficiais do ministro da Economia. Antes de deixar o Governo, após oito anos no Executivo, Etienne Schneider assinou um memorando de entendimento para a criação de um centro de competência digital no Luxemburgo.

O memorando foi assinado pelo ministro demissionário e por Jean-Loïc Galle, diretor da empresa francesa Thales Alenia Space, especialista em sistemas de informação para as indústrias aeroespacial e de segurança, refere o Ministério da Economia num comunicado divulgado hoje.



Para Etienne Schneider, este “é mais um passo significante” para a criação deste centro de competência digital no Luxemburgo.



Recorde-se que o ministro demissionário e a empresa francesa Thales assinaram em junho do ano passado uma declaração conjunta sobre esta matéria, durante uma visita ao salão internacional de aeronáutica e do espaço, no parque de Bourget, em Paris.



Este centro vai ter como principal finalidade o “desenvolvimento de soluções digitais inovadoras para os serviços de telecomunicações e de observação espacial”.



O desenvolvimento da indústria aeroespacial foi uma das apostas de Étienne Schneider, enquanto ministro da Economia. Foi com ele que o Luxemburgo se tornou num dos pioneiros na legislação e desenvolvimento da exploração mineira do espaço.