O ministro da Energia reuniu-se esta quarta-feira com os homólogos da Bélgica, Holanda, Áustria, França, Alemanha e Suíça.

Economia 2 min.

Crise energética

Luxemburgo assina acordo de cooperação energética com seis países

Maria MONTEIRO O ministro da Energia reuniu-se esta quarta-feira com os homólogos da Bélgica, Holanda, Áustria, França, Alemanha e Suíça. Os membros do Fórum Pentalateral de Energia vão trabalhar em conjunto para garantir o abastecimento de gás nos próximos invernos.

Claude Turmes, também presidente do Fórum Pentalateral de Energia, mostrou-se satisfeito à saída do encontro que aconteceu em Berlim para pôr por escrito a intenção de cooperação energética transfronteiriça entre o Luxemburgo e os países do Benelux (Bélgica e Holanda), e a Áustria, França, Alemanha e Suíça.

“Face à tensão da atual situação geopolítica, o armazenamento de gás é muito importante para assegurar o bom funcionamento do mercado europeu e garantir o abastecimento de gás”, disse, segundo comunicado do Ministério de Energia e do Ordenamento do Território.

Alemanha declara emergência de gás e apela às famílias para reduzir o consumo Berlim declarou a fase de alerta precoce do plano de emergência de gás como uma medida preventiva. Ministro da Economia assegura que o fornecimento está garantido.

Nesse sentido, o Luxemburgo e os seis parceiros estão a “trabalhar em estreita colaboração para desenvolver estruturas apropriadas para gerir o armazenamento de gás de forma eficiente”.

Reservas a 90% antes do inverno

O objetivo é que esta colaboração permita ter as reservas de gás “90% cheias antes do inverno”, referiu o governante, citado pela RTL. “Depois disso, vamos ajudar-nos mutuamente através das fronteiras, caso a situação com Putin se agrave.”

Os sete ministros de Energia já haviam reiterado a necessidade de coordenar as suas atividades a nível regional em propostas recentes da Comissão Europeia, designadamente em termos de legislação, capacidade, armazenamento e consumo de gás.

Para isso, o Fórum Pentalateral de Energia considera que é preciso continuar a utilizar instalações de armazenamento transfronteiriças, sendo que os países que tenham pouca ou nenhuma capacidade para o fazer devem incentivar as suas empresas nacionais de gás a recorrer aos armazéns transfronteiriços. Os custos de armazenamento serão partilhados.

Não há razão para alerta, diz Turmes

O Luxemburgo vai ser um dos países a recorrer a este modelo, de acordo com o novo documento. Claude Turmes sublinhou que não há necessidade de alarme em relação às necessidades de abastecimento do Grão-Ducado, já que este é realizado “principalmente através de um oleoduto na Noruega e do porto da [vila belga] de Zeebrugge, onde podem atracar grandes navios-tanque de gás natural liquefeito de todo o mundo”.

Portugal e Espanha vão poder, excecionalmente, controlar os preços da energia O primeiro-ministro, António Costa, e o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciaram esta sexta-feira um acordo dos líderes da União Europeia (UE) para introduzir uma exceção no sistema energético europeu para a Península Ibérica, visando poder baixar preços.

“Somos menos dependentes do gás russo do que a Alemanha e a Áustria”, lembrou o ministro. A curto prazo, a solução do Luxemburgo para fazer face à dependência da Rússia é o fornecimento de gás dos EUA, mas a longo prazo, o país deverá libertar-se do gás russo através de uma utilização cada vez maior de energias renováveis. Os sete países irão também reforçar a sua parceria no recurso a este tipo de fontes de energia.

O Fórum Pentalateral de Energia foi criado pelos países do Benelux com a Alemanha e a França em 2005, a que se juntaram a Áustria e a Suíça em 2011. Os ministros de Energia reúnem-se frequentemente para regular conjuntamente o mercado de energia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.