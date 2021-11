A maioria concentra-se no norte do país. Em relação a imóveis usados, Wiltz tem a média de preços mais barata.

Luxemburgo. As cinco comunas onde é mais barato comprar casa

Ana Patrícia CARDOSO A maioria concentra-se no norte do país. Em relação a imóveis usados, Wiltz tem a média de preços mais barata.

Comprar casa no Luxemburgo é um objetivo cada vez mais difícil de concretizar no Grão-Ducado. Segundo o Eurostat, os preços aumentaram 13,6% entre 2020 e 2021. Se olharmos para a última década, verifica-se uma subida de valores de 111%.

Um outro balanço do Observatório da Habitação indica ainda que em 170 mil proprietários, mais de metade ainda está a pagar um empréstimo ao banco e os valores podem chegar aos 1642 euros mensais.

Ora, os estudos multiplicam-se mas a conclusão é sempre a mesma: comprar casa no Luxemburgo implica uma taxa de esforço cada vez maior. Na altura de escolher a localização do imóvel, saber onde estão os preços mais acessíveis pode ser decisivo na escolha.



O Observatório e o Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (Statec) fizeram o levantamento dos preços de venda por m2 de um apartamento, de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, e é possível destacar as cinco comunas mais baratas do país, tanto em imóveis novos como em usados. A maioria concentra-se no norte.

Na capital, a média é quatro vezes superior ao resto do país

Quando se fala de apartamentos por estrear, Lac de la Haute-Sûre é a comuna com os valores mais baixos, a rondar os 3.971 euros por m2. É seguido por Weiswampach (4.125), Wiltz (4.289), Clervaux (4.430) e Bourscheid (4.833).

Em relação a imóveis usados, Wiltz tem a média de preços mais barata das 102 comunas luxemburguesas, a rondar os 4.026 euros por m2. Logo em seguida, surge Weiswampach (4.089), Clervaux (4.310), Troisvierges (4.322) e Parque Hosingen (4.855).

Tratando-se de uma média, no levantamento do estudo também se encontram apartamentos vendidos por 2.828 euros por m2, em Mondercange, ou 2.528 euros por m2, em Esch-sur-Sûre. Mas estes são a exceção, não a regra.

Se olharmos para a capital, a média é quatro vezes superior ao resto do país e um apartamento pode custar até 16.489 euros o m2.





