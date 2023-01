A Comissão Europeia recebeu na terça-feira o pedido de um primeiro pagamento no valor de 25,98 ME por parte do Grão-Ducado.

Luxemburgo apoia-se na UE para lançar recuperação pós-pandemia

Em julho de 2020, um ambicioso plano de recuperação europeu denominado "Next Generation EU" foi adotado pela Comissão Europeia. Com uma verba de 750 mil milhões de euros, deverá permitir aos Estados-membros enfrentar os desafios colocados pela dupla transição verde e digital num contexto pós-covid.

Menos de um ano depois, em abril de 2021, o Luxemburgo apresentou o seu próprio plano à Comissão. Orçamentado em 82,7 milhões, baseia-se em vários pilares: coesão e resiliência social, transição verde e digitalização, inovação e governação. Esta soma deve contribuir para reforçar a resiliência do sistema de saúde, aumentar a oferta de habitação pública acessível e sustentável, descarbonizar os transportes, modernizar a administração pública e promover uma economia baseada em dados digitais.

Clima e saúde entre prioridades de investimento

Estes são objetivos ambiciosos, mas requerem necessariamente uma contribuição do erário público. Esta terça-feira, a Comissão anunciou que tinha recebido um primeiro pedido de pagamento do Luxemburgo no valor de 25,98 milhões de euros. Este montante será pago sob a forma de subvenções ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, tal como indicado no comunicado de imprensa de Executivo comunitário.

Comissão Europeia aprova pacote de 82,7 milhões de euros para o Luxemburgo Cerca de 12,1 milhões já foram entregues ao Grão-Ducado como pré-financiamento. Verba é a fundo perdido.

De acordo com o documento, o primeiro pedido de pagamento do Luxemburgo abrange marcos e objetivos relacionados com reformas nas áreas de competências, clima, saúde e luta contra branqueamento de capitais. Inclui também investimentos, por exemplo, nas áreas de competências laborais e digitalização.

A Comissão vai agora avaliar o pedido e transmitirá ao Comité Económico e Financeiro do Conselho a sua avaliação preliminar sobre a conformidade do Luxemburgo com os objetivos exigidos para este pagamento.

Recorde-se também que no início de dezembro, o Luxemburgo e a Comissão Europeia assinaram um acordo de parceria, permitindo ao Estado luxemburguês receber 67 milhões de euros de financiamento durante o período 2021-2027. Este valor será utilizado para "acelerar a transição ecológica do país, financiar a inovação e a digitalização, aumentar a taxa de emprego e melhorar os serviços sociais locais", tal como indicado pela Comissão Europeia na altura.

