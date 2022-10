Dois satélites do SES, do Luxemburgo, vão permitir melhorar as telecomunicações de milhões de lares norte-americanos.

Luxemburgo ajuda Estados Unidos a ter melhor cobertura 5G

Simon MARTIN Dois satélites do SES, do Luxemburgo, vão permitir melhorar as telecomunicações de milhões de lares norte-americanos.

A Sociedade Europeia de Satélites (SES), com sede no Luxemburgo, foi a fornecedora dos dois satélites da SpaceX - empresa do multimilionário americano Elon Musk - que vão ser lançados esta terça-feira. Os novos equipamentos destinam-se a melhorar a capacidade do espectro de telecomunicações dos norte-americanos, nomeadamente a tecnologia 5G.

"Sim, o Atlas V (o lançador espacial responsável pela colocação dos satélites em órbita) transportará os satélites SES-20 e SES-21 do Luxemburgo esta terça-feira. A descolagem terá lugar a partir do Complexo de Lançamento 41 no Cabo Canaveral, Florida", explica Irina Douziech, responsável de comunicações da SES. O lançamento poderá ser acompanhado em direto no vídeo abaixo a partir das 23h30, hora luxemburguesa.

"O lançamento destes dois satélites faz parte de um programa mais amplo da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) para libertar algum espectro da banda C, a fim de permitir aos operadores sem fios implantarem serviços 5G em todos os Estados Unidos contíguos (exceto o Alasca, Hawai e outros territórios ultramarinos)", continua Irina Douziech.

O primeiro destes satélites, o SES-22, foi lançado em junho passado e está agora operacional.

Os dois satélites que vão ser enviados. Foto: Boeing

Os dois satélites que vão ser enviados. Foto: Boeing

O Luxemburgo quer ser um pioneiro no sector espacial. E o SES é o principal fornecedor mundial de serviços de telecomunicações por satélite, com um volume de negócios de mais de 2 mil milhões de euros.

A empresa, sediada em Betzdorf, tem uma frota de mais de 70 satélites em órbita geoestacionária (que rodam ao mesmo tempo que a Terra). Estes emitem quase 8.500 canais de televisão e rádio, incluindo vários milhares em alta ou elevada definição, para mais de 361 milhões de lares em todo o mundo.

Apesar de uma queda no volume de negócios devido à crise sanitária e a uma grande reestruturação iniciada há alguns anos, a empresa, na qual o Estado luxemburguês é também acionista, é um ator particularmente importante no mercado mundial de satélites.

(Artigo publicado originalmente no Virgule - Luxemburger Wort e editado para o Contacto.)

