Portugal e Luxemburgo estão em sétimo e oitavo lugar, respetivamente.

Ambiente

Luxemburgo a meio da tabela entre os países que cobram mais taxa de carbono

Portugal e Luxemburgo estão em sétimo e oitavo lugar, respetivamente.

O Luxemburgo e Portugal estão a meio da tabela dos países europeus que cobram impostos de forma explícita sobre o dióxido de carbono. Entre os 14 países que o fazem, o Luxemburgo está em oitavo lugar, com uma taxa de 20 euros por cada tonelada de gases poluentes (medida implementada no início de 2021), e Portugal em sétimo, com 23,8 euros por tonelada (medida implementada em 2015).

Num relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre os impostos relacionados com a energia e emissões de poluentes, a Suécia é, de longe, o país que cobra a mais alta taxa, com 108 euros por tonelada de poluentes.

Comissão Europeia promove investimento privado no nuclear e no gás natural É a "solução imperfeita" que vai permitir a neutralidade carbónica em 2050, disse esta quarta-feira a comissária Mairead McGuinness. Mas nenhum país é obrigado a investir nestas fontes de energia agora classificadas "de transição". Os países e os eurodeputados têm agora quatro meses para se pronunciar.

O país nórdico foi o segundo Estado-membro a introduzir este imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos, em 1991, um ano depois da Finlândia.

Apesar dos compromissos climáticos assumidos pela Comissão Europeia, há ainda 13 Estados-membros com mais subvenções atribuídas aos combustíveis fósseis do que às energias renováveis.



