Já se sabe desde o mês de fevereiro que a companhia aérea Luxair decidiu retirar o espumante luxemburguês da sua ementa, trocando-o por um champanhe francês.

Luxair tem de apertar o cinto

Susy MARTINS Já se sabe desde o mês de fevereiro que a companhia aérea Luxair decidiu retirar o espumante luxemburguês da sua ementa, trocando-o por um champanhe francês.

Uma decisão que desencadeou alguma incompreensão no país, nomeadamente por parte dos deputados da oposição do leste do país, uma vez que o Estado tem uma participação maioritária na Luxair.

Na resposta parlamentar, o ministro da Mobilidade, François Bausch, e o ministro da Agricultura, Romain Schneider, dizem que a Luxair tem autonomia comercial, apesar de o Estado ser acionista na empresa.

Os dois ministros acrescentam que a situação financeira difícil em que a companhia aérea se encontra atualmente levou a renegociar os contratos, nomeadamente no que diz respeito ao espumante luxemburguês.

O ministro da Agricultura, Romain Schneider, frisa ainda que o setor vinícola do Luxemburgo também sofreu com a crise sanitária, daí o Governo ter decidido contribuir com um pacote de relançamento da atividade num valor de 350 mil euros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.