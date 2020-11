Com perdas avaliadas em 100 milhões de euros, a companhia aérea luxemburguesa está a ponderar abandonar projetos. embora encolher esteja fora dos projetos da administração.

Luxair soma 262 mil reservas canceladas desde março

Com perdas avaliadas em 100 milhões de euros, a companhia aérea luxemburguesa está a ponderar abandonar projetos. embora encolher esteja fora dos projetos da administração.

Pela primeira vez na história, a Luxair equaciona fazer marcha atrás nos planos de renovação da frota. No panorama atual não há margem para o Airbus A220 ou para o Embraer 190/195. Também não é altura de renovar o hangar da CargoLux, muito menos investir na aguardada revolução tecnológica.

Os números que mostram os impactos da companhia são claros: 100 milhões de perdas e mais de 250 mil cancelamentos. Foram revelados este fim-de-semana pelo CEO da Luxair, Gilles Feith, convidado do programa Background da RTL Radio Lëtzebuerg, onde aproveitou para abrir o jogo sobre o acordo assinado durante uma reunião tripartida, com o Governo e os sindicatos para ultrapassar a crise, como explicou o CEO da Luxair no programa Background da RTL Radio.

Antes de recorrer à ajuda estatal, a empresa prefere arrumar a própria casa. Com eventuais despedimentos em pano de fundo, para acertar as contas, a companhia também decidiu alargar a oferta de destinos que oferece num dos países mais ricos do mundo. A empresa passará a voar em 2021 para Usedom (Alemanha/Polónia), Toulon (França), La Rochelle (França) e Tessalónica (Grécia). Bucareste também está na lista.

