Taxa de absentismo atual é "muito elevada", admite a empresa.

Economia 3 min.

Viagens

Luxair sofre com ausência diária de trabalhadores

Emery P. DALESIO Um dos motivos apontados para a constante falta de trabalhadores é o recente surto de covid-19.

Com o auge das viagens de verão a começar na segunda semana de julho, o CEO da Luxair, Gilles Feith, alerta que a ausência diária de 10% ou mais dos trabalhadores está a tornar muito difícil manter os voos a tempo e horas. Ao Luxembourg Times, o CEO mostrou alguma preocupação com a taxa de "absentismo do pessoal, que é muito elevada na Luxair. Muito elevada".

"Claro que, se tiver 10% das pessoas que não aparecem de manhã, temos um problema. E, claro, isto pressiona as outras pessoas. No entanto, até agora, não tivemos de cancelar muitos voos e ainda estamos a trabalhar na melhoria das condições para todos", disse.

Alguns dos departamentos da companhia aérea luxemburguesa sofreram com os cerca de 20% do pessoal que ficou em casa em alguns dias de pico de viagens, garantiu Paul De Araujo, secretário do sindicato LCGB, responsável pelas relações com o setor da aviação do Luxemburgo. "É uma elevada percentagem de ausências, sim", admitiu De Araujo em entrevista.

Uma das razões apontadas para as elevadas ausências prende-se com o facto de os números de casos de covid-19 terem aumentado nos últimos tempos, não só no Grão-Ducado, como no resto da Europa, explicou o responsável sindical.



Estes são os maiores empregadores do Luxemburgo Veja a lista divulgada pelo Statec.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o Luxemburgo e os países vizinhos tiveram em julho um aumento grande na propagação da doença. Mas os sindicatos também se queixam que os trabalhadores da Luxair estão sobrecarregados, após os cortes de pessoas implementados pela companhia aérea em finais de 2020, em resposta à pandemia da covid-19.

A Luxair, os sindicatos e o Governo luxemburguês negociaram um acordo que permitiu à empresa cortar cerca de 600 postos de trabalho, através de um conjunto de reformas e transferências para postos de trabalho no Governo. O custo da medida é de até 50 milhões de euros, ao longo de três anos. Nenhum dos cerca de 20% do staff da companhia aérea afetado pela reorganização foi despedido.

A Luxair e o Governo concordaram em transferir 138 trabalhadores para o Ministério da Saúde, para ajudar nas equipas de rastreamento de contactos covid-19, bem como para posições na ADEM, nos arquivos nacionais e no Ministério do Ambiente. Muitos desses trabalhadores voltaram à folha de pagamentos do Luxair, disse o ministro dos Transportes, François Bausch, ao Luxembourg Times, acrescentando que não sabia quantos eram.

O aumento de pessoas que vão voar este verão apanhou a Luxair e outras companhias aéreas de surpresa, garantiu De Araujo. "Claro que assim que a atividade (de voos) aumenta, cria uma falta de pessoal", disse o representante do sindicato. "Aumenta a carga de trabalho, a fadiga e as doenças a longo prazo".

"Nenhum auxílio estatal foi para a Luxair", garantiu ministro

Os cortes de pessoal, uma estratégia de nicho de mercado e quase 100 milhões de euros em dividendos pagos à Luxair pela Cargolux permitiram à Luxair evitar um resgate estatal, disse o ministro François Bausch. "Nenhum auxílio estatal foi para a Luxair".

Luxair com menos perdas em 2021 O destaque do grupo vai para o transporte de carga, que ultrapassou pela primeira vez o marco de um milhão de toneladas de carga movimentada.

A Luxair recebeu os pagamentos dos dividendos pelos 35% que detém na Cargolux, que distribuiu o dinheiro pelos acionistas depois de usufruir de lucros recorde em 2020 e 2021.

Os gestores da Luxair alteraram o modelo de negócio da companhia aérea nos últimos três ou quatro anos, disse Bausch. "Tentaram realmente ocupar nichos que são muito interessantes para eles - aeroportos mais pequenos. Porque, com aeronaves Q400, podem aterrar também em aeroportos muito pequenos. E eles [Luxair] têm uma abordagem comercial muito flexível", salientou ainda o responsável pelos Transportes.

(Artigo original publicado na edição online da revista Luxembourg Times.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.