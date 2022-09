Centrais sindicais OGBL, LCGB e NGL-SNEP exigem melhores condições de trabalho e salariais, que "correspondam ao empenho diário de todos os trabalhadores".

Aviação

Luxair. Sindicatos convocam manifestação para 26 de setembro

Diana ALVES Centrais sindicais OGBL, LCGB e NGL-SNEP exigem melhores condições de trabalho e salariais, que "correspondam ao empenho diário de todos os trabalhadores".

Os sindicatos OGBL, LCGB e NGL-SNEP convocaram uma manifestação para o próximo dia 26 de setembro para apelar ao "respeito pelos trabalhadores da Luxair".

Numa nota divulgada nas redes sociais, os sindicatos indicam que protesto se realiza no âmbito da reunião tripartida, marcada para o mesmo dia. Com esta manifestação, as centrais sindicais querem exigir à direção da transportadora que respeite os trabalhadores. Exigem também melhores condições de trabalho e salariais, que "correspondam ao empenho diário de todos os trabalhadores da Luxair".

Os sindicatos dizem ainda querer defender o futuro da companhia aérea e de todos os seus serviços no país, entre os quais os serviços de Refleeting, Cargo Center, Catering, Garage ou Maintenance.

De acordo com o programa da jornada sindical, os autocarros partem do parque de estacionamento 'Bouillon' às 7h15 do dia 26 de setembro, sendo que a concentração está marcada para as 8h00 no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg.

A saída do cortejo acontece 15 minutos depois. A meta é o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, por volta das 8h45, momento em que serão proferidos os discursos.

Antes disso, as estruturas sindicais organizam um pequeno-almoço para o pessoal do turno da noite do Cargo Center, entre as 6h30 e as 7h30, no hotel Melia. Os autocarros saem do Cargo Center às 6h15, e depois do pequeno-almoço, seguem até ao Glacis.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.