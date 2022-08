Sindicatos descrevem situação caótica na empresa devido à falta de pessoal.

Luxair. Ministro convoca tripartida para 26 de setembro

Governo e parceiros sociais reúnem-se no próximo dia 26 de setembro para discutir a situação no setor da aviação. A data da reunião foi anunciada pelo ministro dos Transportes, François Bausch, surge a pedido dos sindicatos, que têm denunciado uma situação difícil na Luxair.

De acordo com a Paperjam, que cita vários media, o ministro dos Transportes adiantou, no entanto, que a reunião será focada na "saúde financeira da empresa" e não em questões internas.

De acordo com as centrais sindicais, há falta de pessoal na companhia, a taxa de absentismo é elevada e os trabalhadores que restam estão esgotados. Além disso, os sindicatos criticam o congelamento dos salários.

Razões que levaram as centrais sindicais a pedir uma reunião tripartida com membros do Executivo e elementos da direção da empresa. O apelo foi feito na terça-feira e, segundo a imprensa, o 'sim' de Bausch ouviu-se ainda no próprio dia. A Paperjam escreve que, no encontro, deverão estar os ministros dos Transportes, François Bausch, e do Trabalho, Georges Engel.

O objetivo não será então discutir as condições de trabalho, mas sim "a situação financeira e os instrumentos a pôr em prática para assegurar a sua sobrevivência", isto é, para proteger os cerca de 2.850 empregos e fazer eventuais novas contratações, segundo escreve a publicação. O Estado é o acionista maioritário da Luxair.

