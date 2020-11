Empresa luxemburguesa tenta contornar a crise que assola o setor do transporte aéreo de passageiros.

Luxair lança novas rotas para tentar contornar a crise

Diana ALVES Empresa luxemburguesa tenta contornar a crise que assola o setor do transporte aéreo de passageiros.

A Luxair anunciou o lançamento de novas rotas para responder à "situação e às exigências" atuais. A empresa passará a voar em 2021 para Usedom (Alemanha/Polónia), Toulon (França), La Rochelle (França) e Tessalónica (Grécia).

A companhia do Grão-Ducado anunciou também um reforço dos voos no período de Natal, nomeadamente para Cabo Verde, Egito, Tunísia, Áustria e Montenegro. No geral, a partir da primavera do próximo ano, a Luxair ligará o Luxemburgo a mais de 80 destinos, que incluem os países de origem das maiores comunidades estrangeiras residentes no Grão-Ducado: Portugal, Espanha e Itália.

Empresa luxemburguesa dá 'nova cara' aos aviões A Luxair decidiu "vestir" dois aviões da sua frota com autocolantes especiais e contou com uma PME (Pequena e Média Empresa) do Luxemburgo para o fazer.

A transportadora voa ainda para vários centros económicos europeus como Londres, Genebra, Berlim, Paris e Milão. Na semana passada cerca de 300 pessoas reservaram viagens para as Canárias com a LuxairTours, o que demonstra que os clientes confiam nas medidas de segurança em vigor, salienta a empresa num comunicado enviado às redações.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.