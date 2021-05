A companhia luxemburguesa de transporte aéreo de passageiros está otimista.

Luxair espera verão idêntico ao pré-crise pandémica

Susy MARTINS A companhia luxemburguesa de transporte aéreo de passageiros está otimista.

A Luxair prevê uma atividade semelhante ao período pré-crise da covid-19 para este verão. A estimativa foi avançada esta segunda-feira, 31, pelo diretor-geral da Luxair, Gilles Feith, à rádio estatal 100,7.

Feith baseia a expetativa nos dados que chegam da operadora turística LuxairTours que tem já “alguns destinos com lotação esgotada” para este verão, levando a Luxair a equacionar acrescentar “mais alguns voos”.

Certificado Digital Covid. O que é preciso ter para viajar para Portugal, a partir de julho? Os países da União Europeia chegaram a acordo sobre a informação que tem de apresentar na aplicação de telemóvel covid nas viagens aéreas entre os estados membros. Saiba o que é necessário para as viagens aéreas na UE.

O diretor-geral da companhia aérea diz ainda que não pretende aproveitar a “retoma notória do setor para aumentar os preços dos bilhetes de avião”. Gilles Feith garante que a Luxair quer manter “preços acessíveis” para permitir à maioria das pessoas viajar neste verão.

Mas, para já, os números não são risonhos. As reservas para os voos da Luxair caíram cerca de 80% face ao período pré-pandémico. No entanto, no que diz respeito às viagens organizadas pela LuxairTours a queda é menos acentuada, oscilando entre os 30% e os 40%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.