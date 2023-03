Aparelhos vão operar em viagens de longo curso.

Luxair encomenda dois novos Boeing 737-8

A Luxair anunciou recentemente o aumento da sua frota com a compra de dois novos Boeing 737-8.

A informação foi avançada pelo Conselho de Administração da companhia aérea luxemburguesa. Os dois aviões deverão ser entregues em 2026.

Segundo a empresa o modelo 737-8 permite voar até mais 5.700 quilómetros do que outros modelos. Para além disso, é mais amigo do ambiente, emitindo até menos 20% de dióxido de carbono, em comparação com os anterior modelos.

Tem capacidade para 186 passageiros com a vantagem de os lugares serem "mais espaçosos" do que os atuais aparelhos de outras companhias.

Os novos aparelhos vão operar em voos de longo curso, como Dubai, Cabo Verde e Senegal.

Até lá, a companhia aérea luxemburguesa vai alugar dois aviões semelhantes.

Em paralelo, a empresa refere que está também em negociações com a Boeing para a compra de outros dois aviões suplementares. A entrega deverá ocorrer em 2027, altura em que o contrato de aluguer dos dois aparelhos chega ao fim.

